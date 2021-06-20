Rus turistlerden Türkiye turlarına yoğun talep

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'yle uçuşların yeniden başlatılacağının duyurulmasının ardından turlarda beklentilerin çok üzerinde bir talep patlaması yaşandığını söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya hükümetinin Türkiye'yle uçuşları 22 Haziran'dan itibaren yeni başlatma kararı almasının ardından yaşanan talep yoğunluğunu anlattı.

RUSLARDAN TÜRKİYE'YE TALEP PATLAMASI

Lomidze, "Türkiye'yle uçuşların yeniden başlatılacağının açıklanmasından hemen sonra, yarım saat içinde tur operatörleri ve tur acenteleri bu ülkeye uçmak isteyen turistlerden yüzlerce başvuru aldı. Çoğu kişi, hemen 22 Haziran'da uçmak istiyor" dedi.

"TALEP, BEKLENTİLERİ AŞTI"

Yaklaşık yarım milyon turistin Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'ye gidememesi nedeniyle turizm sektörünün elbette bir canlanma beklediğini kaydeden Lomidze, "Ancak bu kadar keskin bir talep patlaması ve cuma akşamından itibaren başvurularda görülen artış, tur operatörleri ve tur acentelerinin beklentilerini aştı" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCEDEN TUR SATIN ALIP GİDEMEYENLER VAR

Türkiye'ye ilk gitmek isteyenlerin daha önce tur satın alıp tatile gidemeyenler olduğunu söyleyen Lomidze, birçok kişinin bu tur paketlerini hangi koşullarda ve ne zaman kullanabileceklerini sorduğunu belirtti.

Rusya, koronavirüs önlemleri nedeniyle nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.