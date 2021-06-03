Rus turistlerden 'Türkiye'ye gelmek istiyoruz' kampanyası

Yaz tatilini Türkiye'de geçirme planı yapan Ruslar, tur paketlerini iptal etmemek için imza kampanyası başlattı.

Rusya’da sadece haziran ayı için Türkiye'ye tur paketi satın alanların sayısı resmi açıklamalara göre 1 milyonu buldu.

Bir yandan rezarvasyonlar artmaya devam ederken, diğer yandan da Türkiye'de tatil yapmak isteyen Rusları üzecek bir haber geldi.

Rusya, seyahat acentelerinin uçak kiralama yasağını 21 Haziran’a kadar uzattığını açıkladı.

RUSLAR'DAN 'TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUZ' KAMPANYASI

Yaşanan bu durumun ardından tur firmaları ve Rus vatandaşlar duruma isyan ederek, tatillerini iptal etmeyeceklerini belirtti.

Firmalar ve Rus turistler, ilgili yasağın bir an önce kaldırılması için 'change.org' sitesinde açtıkları bir kampanya ile imza toplamaya başladı.

'NORMAL DİNLENME HAKKINI GERİ VERİN' ÇAĞRISI

Ruslar, imza kampanyasının ardından Vladimir Putin dahil devletin tüm en yüksek makamlarına seslendi.

Tatil haklarından vazgeçmeyeceklerini dile getiren tur firmaları ve Rus turistler, devletten Anayasa'ya uyması ve "Ruslara normal dinlenme hakkını geri vermesini" istedi.