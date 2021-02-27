Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi

Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in pistlerinde bornozları ile kayak yapan 2 Rus turist, görenleri şaşırttı.

Erzurum'un turistik bölgesi Palandöken, kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Kayak merkezine gelerek, milyonları bulan takipçileri için birbirinden ilginç video ve fotoğraflar çeken sosyal medya fenomenleri de renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Takipçilerine değişik görüntüler çekmeyi amaçlayan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri, geldikleri Palandöken'den paylaşımlar da yapıyor.

RUS TURİSTLER BORNOZLA KAYDI

Rusya'dan gelerek Palandöken'de konaklayan Lubov Lubacka ile İrina Bespalova, tatilcilerin meraklı bakışları arasında, ellerinde fincan ve üzerlerinde bornoz ile kayak yaptı.

Lubacka ve Bespalova'nın sosyal medya fenomeni olduğunu öğrenen tatilciler, fotoğraflarını çekti. Rus fenomenler ise acemi pistinde poz verdi.

BİKİNİYLE POZ VERDİLER

Bir süre sonra Lubov Lubacka'nın, üzerindeki bornozu çıkarıp, bikiniyle kalarak, İrina Bespalova'ya poz verdiği görüldü. Erzurum'u tanıtan birçok fotoğraf ve videoyu da takipçileri ile paylaşan Rus fenomenler, çekim bittikten sonra otele girdi.