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    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi

    Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in pistlerinde bornozları ile kayak yapan 2 Rus turist, görenleri şaşırttı.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 09:04
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    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi

    Erzurum'un turistik bölgesi Palandöken, kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

    Kayak merkezine gelerek, milyonları bulan takipçileri için birbirinden ilginç video ve fotoğraflar çeken sosyal medya fenomenleri de renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

    Takipçilerine değişik görüntüler çekmeyi amaçlayan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri, geldikleri Palandöken'den paylaşımlar da yapıyor.

    RUS TURİSTLER BORNOZLA KAYDI

    Rusya'dan gelerek Palandöken'de konaklayan Lubov Lubacka ile İrina Bespalova, tatilcilerin meraklı bakışları arasında, ellerinde fincan ve üzerlerinde bornoz ile kayak yaptı.

    Lubacka ve Bespalova'nın sosyal medya fenomeni olduğunu öğrenen tatilciler, fotoğraflarını çekti. Rus fenomenler ise acemi pistinde poz verdi.

    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi #1

    BİKİNİYLE POZ VERDİLER

    Bir süre sonra Lubov Lubacka'nın, üzerindeki bornozu çıkarıp, bikiniyle kalarak, İrina Bespalova'ya poz verdiği görüldü. Erzurum'u tanıtan birçok fotoğraf ve videoyu da takipçileri ile paylaşan Rus fenomenler, çekim bittikten sonra otele girdi.

    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi #2

    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi #3

    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi #4

    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi #5

    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi #6

    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi #7

    Rus turistlerin bornozlu Palandöken keyfi #8

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