Rus turistlerin bu yıl tercihi Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İngiltere'nin Türkiye'yi destinasyonlar arasına eklediğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında turizm sektörünü ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi anlatan Erdoğan, Rus turistlerin bu yaz rahatça Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

ARTIK GELSİNLER DEDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Putin ile yaptığım görüşmede, 'vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gelsinler' dedim. Bir haber geldi. Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuşlar.

İNGİLTERE TAMAM

Johnson'la da yine aynı konuşmayı yaptım. Orası da Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuş.

ALMANYA DİRENİYOR

Şimdi Almanya direniyor. Önümüzdeki günlerde Merkel'le görüşmemiz olacak ve bunları konuşacağız. Almanya'daki Türkiye'ye gelmek isteyenler olacaktır. Bunu engelleyemezler zaten çünkü Şengen vizesine ters."