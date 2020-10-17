Rus turistlerin en çok harcama yaptığı ülke Türkiye oldu

Rus turistlerin en çok harcama yaptığı ülke Türkiye oldu

Rus VTB bankası, eylülde ve ekimin ilk haftasında, müşterilerinin tatil yaptığı ülkeler arasında en çok Türkiye'de harcama yaptıklarını açıkladı.

Bu yıl, koronavirüs önlemleri kapsamında, turizm sektöründe ülkelerin sağlık güvenliği politikaları belirleyici oldu.

Ülkeler vatandaşlarına daha çok, korona vakalarının az görüldüğü, salgının kısmen kontrol altına alındığı tatil merkezlerine gitmelerine izin verdi.

Bu kapsamda Türkiye de yaz boyunca güvenli ülkelerden biri kabul edilerek çok sayıda turiste ev sahipliği yaptı.

Türkiye, daha çok Rus, Alman, İngiliz ve Ukraynalı turistleri ağırlarken, Rus turistler ağırlığı oluşturdu.

RUSLARIN GİTTİĞİ ÜLKELER

Rusya, ağustos ayından itibaren Türkiye, İngiltere, Tanzanya, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore ile Maldivlere direkt uçuşları başlatmıştı.

Rus turistler yaz boyunca bu ülkelerde tatil yaptı. Türkiye de bu ülkeler arasında en çok tercih edilen tatil merkezlerinden biri olurken, bu harcamalara da yanssıdı.

EN ÇOK HARCAMAYI TÜRKİYE'DE YAPTILAR

Rus VTB bankası basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, eylül ve ekim ayının ilk haftasında bu sezon Ruslara açık tüm tatil yerleri arasında VTB müşterilerinin harcamalarında lider ülke oldu.

Açıklamada, "Türkiye, Eylül ayı ve Ekim ayının ilk haftasında bu sezon Ruslara sunulan tüm tatil yerleri arasında VTB müşterilerinin harcamalarında lider ülke oldu. Harcama hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre 113 milyon ruble artarak 1.15 milyar rubleye ulaştı" denildi.

DİĞER ÜLKELERDE HARCAMADA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mısır'da, VTB müşterileri geçen yılın sonuçlarına yakın olan yaklaşık 11 milyon ruble harcadı. Rusların seyahat ettiği ülkelerin geri kalanı harcamalarda önemli bir düşüş yaşadı.

BAE'de turist harcamaları yüzde 54, İngiltere'de yüzde 48, Belarus'ta yüzde 40, Maldivler'de yüzde 36, İsviçre'de yüzde 30 oranında azaldı.