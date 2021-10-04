Rus turistlerin İstanbul'da tatil talebi artıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Rus turistlerin sonbaharda Avrupa yerine İstanbul'u tercih edeceği belirtildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), İstanbul’un, sonbahar turizm sezonunda kapalı olan Avrupa’nın yerini dolduracağını açıkladı.

ATOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’dan İstanbul’a bu yılın ilk 9 ayında 381 bin 346 turistin seyahat ettiği belirtildi.

"İSTANBUL, AVRUPA'NIN YERİNİ DOLDURACAK"

Söz konusu seyahat miktarının 2018’in ilk 9 ayına yaklaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu yılın ilk 8 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre Rusya’dan İstanbul’a seyahat edenlerin sayısı yüzde 78,2 arttı. İstanbul, sonbahar turizm sezonunda kapalı olan Avrupa’nın yerini dolduracak.” denildi.

RUSLAR İÇİN 2021'DE EN POPÜLER TATİL NOKTASI TÜRKİYE

ATOR Başkanı Maya Lomidze, 4 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rus turistler nezdinde Türkiye’nin 2021’de en popüler tatil noktası olduğunu bildirmişti.