Rus turizm sektörü, Türkiye uçuşlarının başlamasını umut ediyor

Rusya Turizmciler Birliği, kısıtlamalar nedeniyle Rus tur şirketlerinin kaybının 5 milyar rubleye ulaştığını belirterek, “Türkiye ile uçuşların 1 Haziran’da tekrar başlamasını umuyoruz" dedi.

Rus turizm sektörünün 2021 sezonu için en büyük umudu olan Türkiye ile havayolu trafiğini kısıtlama kararı, Rusya'yı ekonomik olarak zora soktu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı alındığını açıklamıştı.

TOPLAM KAYIP EN AZ 5 MİLYAR RUBLE

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Rusya’nın Türkiye ile uçuşları geçici olarak kısıtlanmasından sonra Rus turizm sektöründe önemli kayıplar yaşandığını anlattı.

Toplam kayba ilişkin çeşitli hesaplamalar yaptıklarını belirten Barzıkin, “Rus tur şirketlerinin kaybı en az 5 milyar ruble (yaklaşık 500 milyon TL) veya daha fazla da olabilir. Buna İstanbul üzerinden transit uçuş gerçekleştirmeyi planlayanlar dahil değil.” diye konuştu.

"1 HAZİRAN'DA BAŞLAMASINI UMUYORUZ"

Hükümetin hava yolu şirketleri ve tur operatörleri için bir sübvansiyon programı başlatmasını beklediklerini dile getiren Barzıkin, “Türkiye ile uçuşların 1 Haziran’da tekrar başlamasıyla kayıpları telafi etmeyi umuyoruz.” dedi.

RUS TURİSTLERİN AKLI TÜRKİYE'DE

Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye uçuşlarına getirilen kısıtlamanın turizm sektörü için bir şok etkisi yarattığını, yasağın geçerli olduğu dönemde çok sayıda turun satın alındığını ifade etti.

Lomidze, yasak döneminde 533 bin 200 kişinin Türkiye'ye gitmeyi planladığını açıklamıştı.

Uçuşların askıya alması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Moskova’da yaşayan Ruslar kararın gözden geçirilmesini talep ederek, "Türkiye’de tatil yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.