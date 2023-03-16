Rus uçağının ABD İHA'sını düşürme anları ABD, Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.

Karadeniz'de ABD ile Rusya arasında yeni bir kriz başladı..

Uluslararası hava sahasında görev yapan ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA, Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından düşürüldü.

İki ülke arasında gerilimi tırmandıran bu olayın ardından ABD tarafından görüntüler yayınlandı.

"Amatörce bir önleme"

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM) tarafından yapılan açıklamada, görüntülere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu.

Üstüne yakıt boşalttı

Görüntülerde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaparak yakıt boşalttığı görüldü. Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.

"Rusya provokasyonlara karşılık vermeye devam edecek"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin, Rusya tarafından özel askeri operasyonun uygulanmasıyla bağlantılı olarak ilan ettiği uçuşların kısıtlandığı bölgede kurala uymaması ve Rusya'nın çıkarlarına karşı istihbarat eylemlerini güçlendirmesinin bu olaya neden olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin stratejik İHA'sının Kırım açıklarında yaptığı uçuşun “kışkırtıcı özellik” taşıdığını vurgulayan Şoygu, bu durumun Karadeniz’de durumun tırmanması için önkoşullar oluşturduğunu dile getirdi.

Şoygu, şunları söyledi:

Rusya olayların bu şekilde gelişmesini istemiyor ancak tüm provokasyonlara orantılı olarak karşılık vermeye devam edecek. Aynı zamanda büyük nükleer devletler, herhangi bir kriz durumunu müzakere etmek için askeri iletişim kanallarını açık tutmak dahil, mümkün olduğunca sorumlu hareket etmelidirler.

"Kasıtlı ve tehlikeli"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, önlemenin ve İHA'ya karşı oldukça saldırgan davranışın kasıtlı, gayri profesyonel ve tehlikeli olduğunu söyledi.

ABD'li general şu ifadeleri kullandı: