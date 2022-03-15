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    Rus ve Ukraynalı heyetler çevrim içi görüşmeye devam ediyor

    Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler, dünkü teknik aranın ardından yeniden başladı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 16:29
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    Rus ve Ukraynalı heyetler çevrim içi görüşmeye devam ediyor

    Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta insani koridorların oluşturulması ve ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakereler sürüyor.

    Ukrayna heyetinde yer alan Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rus heyetlerinin dün teknik ara verdikleri müzakerelere yeniden başladığını duyurdu.

    Müzakereler çevrimiçi formatta devam ediyor.

    "ZORLU BİR TARTIŞMA SÜRÜYOR"

    Konuya ilişkin bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'tan geldi.

    Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor" ifadesini kullandı.

    Rus ve Ukraynalı heyetler çevrim içi görüşmeye devam ediyor #1


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