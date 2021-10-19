Rus vekilden öneri: Bekar kadınları Türkiye'ye göndermeyelim

Türk erkeklerinin yalnız olan Rus kadınlarını baştan çıkardığını söyleyen Rus vekil Vitaly Milonov, 'bekar kadınların Türkiye'ye seyahati yasaklansın' dedi.

Türkiye, Rus turistler için cazibe merkezi olmaya, koronavirüs salgını sürecinde de devam ediyor.

Özellikle turistlerin Türkiye'de tatil için geniş imkanlara sahip olmaları memnuniyeti artırıyor.

Ancak Rusya'da gündem farklı.

Birleşik Rusya Partisi’nin St. Petersburg Milletvekili Vitaly Milonov, ülkedeki bekar Rus kadınların Türkiye tatili hakkında bir öneride bulundu.

"BEKAR RUS KADINLARI TÜRKİYE'YE YOLLAMAYALIM"

Ülkede yayın yapan “Govorit Moskva” radyosunda yaptığı konuşmada, evli olmayan Rus kadınlarının Türkiye’ye tatile gitmemesi gerektiğini söyleyen Rus milletvekili, bu önerisini Türk erkekleri suçlayarak savundu.

"TÜRK ERKEKLERİ BAŞTAN ÇIKARIYOR"

Türk erkeklerinin, yalnız kadınları alkolle sarhoş etmeye çalışarak kullanmalarıyla ünlendiklerini belirten Milonov, “Çoğu zaman birçok Rus kadını, kendilerini baştan çıkaran Türk erkeklerine yenik düşerek kullanıldığını anlamıyor. Büyük aşktan sonra doğan çocuk, bu Türk paşasının malı oluyor. Anne ise tüm haklarından mahrum ediliyor.” diye konuştu.

"YASAKLAYALIM"

Milletvekili, bu tür aşk hikayeleri hakkında birçok şikayet aldıklarına işaret ederken, evli olmayan Rus kadınların Türkiye‘ye seyahat etmesinin yasaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.