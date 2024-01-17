Ruşen Gültekin: 28 Şubat bir darbe değildir Hukukçu Ruşen Gültekin Sözcü TV'de katıldığı programda, "28 Şubat bir darbe değildir. Birileri doğru dürüst okusun. Birileri neye ne söylendiğine iyi baksın." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de gerçekleşen darbeler demokrasiye birçok kez darbe vurdu.

Son olarak 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimi, milletin çelik yumruğu tarafından bertaraf edildi.

Böylece tüm Türkiye demokrasiye olan inancını bir kez daha göstermiş oldu.

Sözcü TV'de Nokta Atışı programında ise 28 Şubat darbesine yönelik skandal ifadeler kullanıldı.

"28 Şubat bir darbe değildir"

Programın konuklarından biri olan hukukçu Ruşen Gültekin 28 Şubat'ın bir darbe olmadığını söyledi.

Gültekin şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz sonrasında çıkan ordu korkusu sebebiyle yaratılan, yani bu bir algı. Bu algıyı yıkmak lazım. 28 Şubat bir darbe değildir. Birileri doğru dürüst okusun. Birileri neye ne söylendiğine iyi baksın. 28 Şubat sözde darbe girişiminde yargılanan generallerin hepsi FETÖ'nün savcıları ve yargıçları tarafından kumpas üzerine hazırlanmış bir davadır. Tıpkı gezi davası gibi. Bunlar tamamen siyasi davadır. Buradan algı yaratılmıştır."

28 Şubat süreci nedir?

28 Şubat postmodern darbesi, Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısının ardından açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı, ordu ve bürokrasi merkezli sürecin adıdır.

Bu süreç sonucunda Erbakan istifa etti ve 54. Türkiye Hükümeti dağıldı. Ardından Refah Partisi kapatılarak Necmettin Erbakan'a siyaset yasağı konuldu. Bu kararlar uygulanırken, Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur.