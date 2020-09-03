Dolar
7.3691
-0.1842%
Euro
8.7485
-0.0616%
Altın
1942.41
-0.0247%
Borsa
1083.91
-0.1179%
G. Altın
460.807
-0.0888%
Bitcoin
83883.27
-1.1589%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C
    RUSEN: Türkiye S-400'lerini 1 saat içinde aktif edebilir

    RUSEN: Türkiye S-400'lerini 1 saat içinde aktif edebilir

    RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Türkiye'nin 1 saat içinde S-400'lerini aktif etme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 00:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Doğu Akdeniz'de Başta Yunanistan, Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışmaya ve bu yönde tehditlerde bulunmaya devam ediyor.

    Türkiye'nin sabrını zorlayan bu ülkeler için kötü bir haber var. Fransa'nın Yunanistan'a Rafale savaş uçaklarını vermek için anlaştığı belirtilirken Türkiye'de ise müthiş bir gelişme yaşandı.

    Rusya Araştırma Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri için bomba bir açıklamada bulundu.

    RUSEN: Türkiye S-400 lerini 1 saat içinde aktif edebilir #1

    EĞİTİMLER TAMAMLANDI HER AN AKTİF EDEBİLİRİZ

    Yılmaz yaptğı açıklamada, "Rusya, S-400'ler konusunda Türkiye'ye tüm parçaların aktarımını ve Türk uzmanların eğitimini tamamladı.

    Bundan sonra S-400 konusunda inisiyatif sadece Türkiye'dedir. 1 saat içinde aktif edebilme yeteneğine sahiptirler.

    S-400'lerin Ankara'da F-16 ile Rusya'da ise Su serisi uçaklarla Türk uzmanlarca radar denemeleri yapıldı.

    Sistemin dost-düşman tanımlamalarına ilişkin milli yazılımı Türkiye yaptı. Türkiye her an aktif edebilecek durumdadır." dedi.

    RUSEN: Türkiye S-400 lerini 1 saat içinde aktif edebilir #2

    Görüş Bildir