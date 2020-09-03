RUSEN: Türkiye S-400'lerini 1 saat içinde aktif edebilir

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Türkiye'nin 1 saat içinde S-400'lerini aktif etme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.

Doğu Akdeniz'de Başta Yunanistan, Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışmaya ve bu yönde tehditlerde bulunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin sabrını zorlayan bu ülkeler için kötü bir haber var. Fransa'nın Yunanistan'a Rafale savaş uçaklarını vermek için anlaştığı belirtilirken Türkiye'de ise müthiş bir gelişme yaşandı.

Rusya Araştırma Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri için bomba bir açıklamada bulundu.

EĞİTİMLER TAMAMLANDI HER AN AKTİF EDEBİLİRİZ

Yılmaz yaptğı açıklamada, "Rusya, S-400'ler konusunda Türkiye'ye tüm parçaların aktarımını ve Türk uzmanların eğitimini tamamladı.

Bundan sonra S-400 konusunda inisiyatif sadece Türkiye'dedir. 1 saat içinde aktif edebilme yeteneğine sahiptirler.

S-400'lerin Ankara'da F-16 ile Rusya'da ise Su serisi uçaklarla Türk uzmanlarca radar denemeleri yapıldı.

Sistemin dost-düşman tanımlamalarına ilişkin milli yazılımı Türkiye yaptı. Türkiye her an aktif edebilecek durumdadır." dedi.



