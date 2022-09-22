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    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya'ya akın etti

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya'ya akın etti

    Putin'in devam eden savaş nedeniyle yaptığı seferberlik çağrısıyla birlikte, Ruslar ülkeyi terk etmeye başladı. Antalya'ya akın eden Ruslar, uçuşları doldurdu.
    • 22.09.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:06
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    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, uzun süredir devam ediyor.

    Bu süreçte askeri gücünü artırmak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün kısmi seferberlik ilan etti.

    Putin'in açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların sayısında patlama yaşandı. Ülkeyi terk edenlerin gittikleri kentlerin başında yer alan illerden biri de Antalya oldu.

    Hava yolu şirketlerinde yer kalmadı

    Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor.

    Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti.

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya ya akın etti #1

    Tek yön gidiş 70 bin lira

    Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.

    Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya'ya akın etti VİDEO

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya ya akın etti #2

    Uçaklarda yer bulamayanlar araçlarıyla çıktı

    Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı.

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya ya akın etti #3

    Rusya'ya uçuşlarını iptal ettiler

    Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi.

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya ya akın etti #4

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya ya akın etti #5

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya ya akın etti #6

    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya ya akın etti #7

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    Ruslar, seferberlik ilanıyla Antalya ya akın etti #9

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