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    Ruslar sivil direnişin yoğun olduğu Zaporijya'ya saldırıyor

    Ruslar sivil direnişin yoğun olduğu Zaporijya'ya saldırıyor

    Rus ordusu, Ukraynalıların kum torbaları ile yolları kapattığı Zaporijya'yı ele geçirmek için yoğun bir saldırı başlattığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 20:00
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    Rusya'nın Ukrayna işgali 8'inci gününde devam ediyor.

    Ülkenin birçok kenti, yoğun çatışmalara sahne oluyor.

    Buna karşı Ukrayna'da halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor.

    SİVİL DİRENİŞİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE

    Bu direnişin en belirgin örneklerinden biri Kırım'ın kuzeyindeki Zaporijya bölgesinde yaşanıyor.

    Bölge halkı, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için günler önce kum torbaları, lastik yığınları ve birçok metal malzeme ile şehir ve kasaba girişlerine bariyerler kurmaya başlamıştı.

    O anlara ilişkin görüntüler ise dünya kamuoyunda ses getirmişti.

    Zaporijya bölgesindeki gönüllü birlikler, Rusya saldırısına hazırlanıyor VİDEO

    RUSLAR ZAPORİJYA'YI ALMAK İÇİN SALDIRIYOR

    Rus ordusunun Zaporijya'ya başlattığı operasyonun son saatlerde ise yoğunluk kazandığı bildirildi.

    Ukrayna resmi kanallarından da bu saldırı yoğunluğu teyit edilirken yoğun bombardımandan sonra sivil halkın kurduğu barikatların vurulduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlandı.

    Ruslar sivil direnişin yoğun olduğu Zaporijya'ya saldırıyor VİDEO

    Ruslar sivil direnişin yoğun olduğu Zaporijya ya saldırıyor #1

    Ruslar sivil direnişin yoğun olduğu Zaporijya ya saldırıyor #2

    Ruslar sivil direnişin yoğun olduğu Zaporijya ya saldırıyor #3

    Ruslar sivil direnişin yoğun olduğu Zaporijya ya saldırıyor #4


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