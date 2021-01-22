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    Ruslar Türkiye'deki turizm turlarını iptal ediyor

    Ruslar Türkiye'deki turizm turlarını iptal ediyor

    Korona tedbirleri kapsamında havuzların, saunaların ve spa'ların kapalı olması, Rusların Türkiye'ye olan ilgisini azalttı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 13:49
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    Türkiye'de koronavirüsle mücadelede başarılı adımların atılması sonrası vaka ve ölü sayılarında düşüş yaşanıyor..

    Alınan tedbirlerle birlikte Türkiye'ye gelen turist sayısında da düşüş yaşandı.

    Rusya'daki tur operatörleri, Türkiye'deki resort bölgelere ve kayak merkezlerine dönük uçuşlarını bir süreliğine durdurdu.

    Rus turizm haber portalı Tourprom'un haberine göre; Türkiye'de devam eden koronavirüs önlemleri kapsamında spa'ların ve havuzların kapalı olması ve  kayak merkezlerinde teleferikler ile pistlerin kapatılmasıyla turlar iptal ediliyor.

    Ruslar Türkiye deki turizm turlarını iptal ediyor #1

    ANTALYA'DA PROGRAMLAR DURDU

    Haberde ayrıca Antalya programlarının da neredeyse tümü Rus tur operatörleri tarafından iptal edildiği belirtildi. Bunun nedeninin ise Türkiye'nin korona önlemleri kapsamında şu aşamada prensip olarak yabancı turist almayı istememesi olduğu yazıldı.

    Ruslar Türkiye deki turizm turlarını iptal ediyor #2

    RUSLAR GELMEK İSTİYOR

    Turistlerin Antalya'ya gelmek istediğini, ancak havuzların, saunaların ve spa'ların kapalı olduğunu duyunca bundan vazgeçtiği ifade ediliyor. Turistler sadace İstanbul, Kapadokya ve İzmir’e gezi turlarını seçebiliyor.

    Ruslar Türkiye deki turizm turlarını iptal ediyor #3

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