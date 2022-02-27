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- Ruslar, zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş etti
Ruslar, zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş etti
Başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sandı. Heykele ateş açan Rusların görüntüleri, Ukrayna tarafından paylaşıldı.
- DHA
- 27.02.2022 - 13:37
Savaşın 4'üncü gününde Rus birlikler, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerledi.
Ülkenin büyük bir kesimine ulaşan Rus birlikleri, Bucha’da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek SANDI.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gerçek sandığı heykele ateş açma anlarını paylaştı.
HEYKELİ GERÇEK SANDILAR
Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, Kiev’in kuzeybatısında bulunan Bucha bölgesindeki parkta Rus zırhlısı, tank heykelini gerçek sanarak heykele ateş açtı.
Ruslar, zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş etti VİDEO
"RUSLAR HEYKELLERLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER"
Bakanlık açıklamasında, “Bucha'daki Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi” denildi.