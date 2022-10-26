Her iki ülkede de savaş mağdurları ülkelerini terk ederek farklı ülkelere kaçtı. Türkiye'ye akın eden Rusya ve Ukrayna vatandaşları, Antalya'da aynı sınıflarda Türkçe dil eğitimi almaya başladı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Savaş nedeniyle her iki ülkede de ağır kayıplar verildi.

8 ayın geride kaldığı savaşta, askeri gücünü artırmak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu.

Antalya'ya rağbet gösterildi

Savaş nedeniyle her iki ülkede de vatandaşlar farklı ülkelere kaçarken, seferberlik ardından Rusların kaçışı hız kazandı.

Türkiye'ye akın eden ülke vatandaşları, yoğunlukla Antalya'yı tercih etti.

Türkçe dil eğitimine başvurdular

Uzun süredir burada olan savaş mağdurları, aralarına yeni katılanlarla birlikte Türkçe dil eğitimi almaya başladı.

DHA'nın aktarımına göre; Türkçe konuşmak ve yazabilmek için kursa kayıt olanlar, haftanın 5 günü aynı sınıflarda eğitim görüyor.

Yazı eğitimi de veriliyor

Türkçe öğretmeni Yağmur Özyürek tarafından eğitim verilen Rus ve Ukraynalı kursiyerler, Türkçe konuşmanın yanı sıra yazı eğitimi de alıyor.

Ruslara ve Ukraynalılara aynı sınıfta Türkçe eğitimi veriliyor VİDEO



"Türkçeyi kısa sürede öğrenmek istiyorum"

Eşiyle birlikte 6 ay önce Antalya'ya gelen bilgisayar uzmanı Rus Pavel Smelov, Türkçeyi yavaş yavaş öğrenmeye başladığını söyledi.

Derslere aksatmadan geldiğini aktaran Smelov, “Eşim Tatiana Smelova ile evimizde de Türkçe pratik yapıyoruz. Türkçeyi kısa sürede öğrenmek istiyorum, fakat zor bir dil." dedi.

"Eşimle sürekli pratik yapıyoruz"

Eşinden biraz daha iyi olduğunu kaydeden Tatiana Smelova, “Kendimi ifade edebilecek seviyedeyim diyebilirim. Daha da iyi olacağım. Eşimle sürekli pratik yapıyoruz ve Türkçe konuşuyoruz. Öğrendiklerimizi iyi anlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Biraz yavaş öğreniyorum"

Antalya'da yaşayan Ukraynalı Alina Polat, “Dersleri aksatmadan takip ediyorum. 1 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Türkçe dilini biraz yavaş öğreniyorum. Bir hafta önce derslere gelmeye başladım." diye konuştu.

Üç yıldır Antalya'da yaşayan Alina Çetin, 1.5 yıldır eğitim aldığını belirterek, “Türkçeyi öğrenmek zor geliyor. Uzun zamandır eğitim alıyorum." dedi.

"Türkçe yazma eğitimi de alıyorum"

Rus ve Ukraynalıların yanı sıra İranlılar da Türkçe eğitime ilgi gösteriyor.

İran'dan gelip Antalya'ya yerleşen Forogn Naderi, “1,5 yıldır kurs alıyorum. Farsça ile Türkçe arasında çok fark yok ama Türkçe biraz daha zor. Aynı zamanda Türkçe yazma eğitimi de alıyorum. Türkçeyi öğrenip iş sahibi olmak istiyorum." diye konuştu.

Ruslar ilk sırada

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, geçen ay düzenlediği basın toplantısında kentte ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısının 177 bin 796 olduğunu, 50 bin ile Rusların ilk sırada yer aldığını söylemişti.

Vali Yazıcı, Rusları 22 bin 673 kişi ile Kazakistan, 18 bin 495 kişi ile Ukrayna, 11 bin 500 kişi ile Kırgız ve 11 bin 300 kişi ile İranlıların izlediğini açıklamıştı.

























