Ruslardan Türkiye baskısı: Kapıları açın

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye uçuşları askıya alan Rusya'ya Ruslardan kapıları açın baskısı geldi.

Türkiye'nin , Rus turistler için cazibe merkezi olmaya, koronavirüs salgını sürecinde de devam etmesi beklenirken Rusya pandemi nedeniyle Türkiye'ye uçuşlardı durdurdu.

Nisan ortasından beri geçerli olan uçuş yasağı kararının süresi 1 Haziran’da dolacak.

Bu tarih sonrasında Türkiye’ye uçuşların başlayıp başlamayacağı kararının yakında alınması bekleniyor.

Rusların ve Türk turizmcilerin en büyük endişesi ise Rusya tarafından kıstlamanın kaldırılıp kaldırılmayacağı...

Özellikle turistlerin Türkiye'de tatil için geniş imkanlara sahip olmaları memnuniyeti artırıyor.

Rus hükümetinin henüz Türkiye’de tatil sınırlamasıyla ilgili net bir kararı olmasa da Rus halkı, sosyal medya üzerinden hükûmete baskı kurmaya başladı.

TÜRKİYE YASAĞINI KALDIRIN

Rusya Turizm İşletmeleri Derneği ve Turizm Federasyonu Başkanı Andrey Fyodorov, sosyal medyadaki tepkilere sessiz kalmayarak Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova’ya bir dilekçe gönderdi.

Söz konusu dilekçede turistik işletmelerin temsilcileri, Türkiye başta olmak üzere popüler destinasyonlara uçuş yasağının kaldırılmasını ve tur satışlarına izin verilmesini istediler.

KIRIM PAHALI GELDİ

Rusya basınının gündeminde Türkiye kapalı olduğu için, mecburi tatil noktası haline gelen Kırım’dan gelen yoğun şikayetler de var.

Fiyatlar rekor düzeyde artarken hizmet kalitesinin düşüklüğü hem haberlerde hem sosyal medyada büyük şikayet konusu.

Moskovskiy Komsomolets gazetesi bazı Rus turistlerin şikayetlerine manşetlerinde yer vererek şu ifadeleri ülke gündemiyle paylaştı

50 BİN RUBLE FAZLA VERMEK GEREKİYOR

“Türkiye’de 10 gün iki kişilik tatil fiyatı 120 bin rubleydi. Kırım’da yurt dışındakilerle aynı ayardaki otellere ise 50 bin ruble fazladan vermek gerekiyor. Diğer otellerde ya normal havuz yok ya da mayıs ayında deniz soğuk. Tam pansiyon ile ilgili de problemler var”

BU BİR SOYGUNDUR

“Ağustos ayı için Yalta’da beş yıldızlı otellerde fiyatlar 600 bin rubleden, dört yıldızlılarda 450 bin rubleden başlıyor. Bu, resmen soygun. Türkiye’de ise aynı dönemde her şey dâhil 380-400 bin rubleye beş yıldızlı otelde yer bulmak mümkün”