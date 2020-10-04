Rusların en çok oturma izni almak istedikleri 3 ülkeden biri Türkiye

Rusların en çok oturma izni almak istedikleri 3 ülkeden biri Türkiye

Türkiye 2020’de Rusya vatandaşlarının kendilerine sınırların kapalı olduğu zaman dahi yurtdışına çıkmalarını sağlayacak olan oturma izni almak istedikleri en popüler 3 ülkeden biri oldu.

Uluslararası emlak satış şirketi Tranio’nun yaptığı araştırmanın verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre İspanya, Türkiye ve Bulgaristan 2020'de Rusların oturma izni almak istediği en popüler ülkeler sıralamasının başını çekti. TÜRKİYE İLK 3'E GİRDİ

Bu yılın ilk 8 ayında Yandex arama sorgusu istatistiklerine dayandırılan araştırmada, “Bu dönemde Ruslar en çok İspanya (30 bin 386 talep), Türkiye (19 bin 905 talep) ve Bulgaristan’da (17 bin 743 tallep) oturma izni ile ilgilendi. Letonya (11 bin 497) ve Almanya (11 bin 441) sıralamadaki ilk 5’e giren diğer iki ülke oldu” ifadelerine yer verildi. Tranio yönetici ortağı Georgiy Kaçmazov, İspanya ve Türkiye’nin düşük yaşam fiyatları, yakın konumu ve hoş iklimi ile Rusça konuşan göçmenleri cezbettiğine dikkat çekti: "TÜRKİYE İÇİN TALEP YENİDEN YÜKSELDİ"

“İnsanlar orada sık sık dinleniyor, bu ülkeleri çok iyi tanıyorlar. Türkiye örneğinde talep birkaç yıl önce düşmüştü, ancak şimdi yeniden yükselmeye başladı. Görünüşe göre talebin tetikleyicisi, Türkiye'nin karantinadan sonra sınırlarını ilk açan ülkelerden biri olmasıydı.”

Analistlerin verilerine göre Türkiye’nin Yandex kullanıcılarının arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor, zira bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de oturma izni talebinde bulunanların sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre 3’te 1 oranında artış kaydedildi.



