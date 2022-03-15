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- Rusların Harkov'u bombalama anı
Rusların Harkov'u bombalama anı
Ukrayna'nın resmi makamları, Harkov'un Rus birlikleri tarafından bombalandığı anların görüntüsünü paylaştı.
- DHA
- 15.03.2022 - 13:07
- Güncelleme : 15.03.2022 - 13:26
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından çıkan savaş, devam ediyor.
Ukrayna halkı direniş gösterse de sivil kayıplar önlenemiyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar, Harkiv’in bombalanma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
90 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Bakanlık, saldırıların başlamasından itibaren ülke genelinde toplamda 90 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.