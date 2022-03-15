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    Rusların Harkov'u bombalama anı

    Ukrayna'nın resmi makamları, Harkov'un Rus birlikleri tarafından bombalandığı anların görüntüsünü paylaştı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 13:26
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    Rusların Harkov'u bombalama anı

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından çıkan savaş, devam ediyor.

    Ukrayna halkı direniş gösterse de sivil kayıplar önlenemiyor.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar, Harkiv’in bombalanma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

    90 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Bakanlık, saldırıların başlamasından itibaren ülke genelinde toplamda 90 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

    Rusların Harkov u bombalama anı #1

    Rusların Harkov u bombalama anı #2


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