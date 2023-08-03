Rusların ilk tercihi yine Türkiye oldu Rus turizminin 8 aylık dönemine ilişkin verileri paylaşıldı. Buna göre Rusların 2,5 milyonluk turistik amaçlı seyahatle en çok Türkiye’ye geldiği görüldü. 1,6 milyonluk turist ağırlamasıyla ise Antalya ilk sırada yer aldı.

ensonhaber.com

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Geçtiğimiz yıllarda da başta Antalya olmak üzere tatillerini Türkiye'de geçiren Rus turistler, bu yıl da tercihlerini değiştirmedi.

Hal böyle olunca Türkiye bir kez daha Rus turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Geride kalan 8 aylık dönemde Ruslar, tatil amacıyla en çok Türkiye'yi tercih etti.

Rusların tercihi yine Türkiye oldu: Antalya ilk sırada

2,5 milyon turistik amaçlı seyahatin gerçekleştiği Türkiye'de ilk sırada 1,6 milyonla Antalya yer aldı.

Antalya'yı ise 530 binle İstanbul ve 250 binle Ege Bölgesi takip etti.

Bu dönemde Rusların tatil için en çok tercih ettiği diğer ülkeler 1,2 milyonla Abhazya, 300 binle BAE, 300 binle Mısır, 150 binle Tayland, 49 binle Maldivler, 30 binle Küba ve 10 binle Seyşeller oldu.

Rusya'dan BDT ülkeleri üzerinden aktarmalı olarak Avrupa'ya ve diğer ülkelere giden turist sayısı ise 400 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye hala en çok tercih edilen ülkelerden biri

Öte yandan Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Direktörü Maya Lomidze'nin yayınladığı raporuna göre, Rusya en ucuz turizm destinasyonu haline geldi.

Türkiye ise Rus turistler için Maldivler, Küba ve Sri Lanka’nın ardından en pahalı dördüncü ülke oldu.

Ortalama bir hafta tatil Türkiye’de 183 bin rubleye mal olurken, Türkiye Rusya’ya yakın olması nedeniyle hala en çok tercih edilen ülkelerden biri olduğu bildirildi.

Her şey dahil otellerde fiyat 45 bin lirayı buluyor

Son olarak ise Moskovskiy Komsomolets gazetesi, bu yaz önceki yıllara nazaran Türkiye’ye tatil fiyatlarının istikrarlı seyir ettiğini yazdı.

Yapılan açıklamada, bir haftalık Antalya tatilinin fiyatı 200 bin ruble yani 2 bin 200 dolar(59 bin TL) civarında olduğu belirtildi.

Ayrıca, Moskova-Antalya gidiş dönüş uçak bileti fiyatlarının da 23 bin rubleden (256 dolar) başladığı aktarıldı.

Antalya’nın merkezinde 4 yıldızlı bir otelde iki kişi bir hafta yarım pansiyon konaklama bedeli ise 100 bin ruble olarak belirlenirken, her şey dahil otellerde fiyat 150 bin rubleye (45 bin TL) çıkıyor.