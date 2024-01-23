Rusların ilk tercihi yine Türkiye oldu Rusya Tur Operatörler Birliği'nin verilerine göre tatillerini yurt dışında geçirecek Rusların şimdiden en fazla tercih ettiği ülke Türkiye oldu.

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Türkiye'nin güney sahilleri, bir kez daha Rus turistlerin vazgeçilmez tatil destinasyonu oldu.

2024'te tatillerini yurt dışında geçirecek Rusların şimdiden en fazla tercih ettiği ülkeler belirlendi.

Henüz yılın ilk ayları olmasına karşın birçok Rusya vatandaşı, tatillerini sıcak ülkelerde geçirmek için planlar yapmaya başladı.

Rusların ilk tercihi yine Türkiye

Rusya Tur Operatörler Birliği'nin paylaştığı rakamlara göre, şu ana kadar yapılan otel rezervasyonları ve uçak destinasyonları da 2023'e benzer şekilde görülüyor.

Bu yıl da en fazla tercih edilen 4 ülkenin Türkiye, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olacağı belirlendi.

Türkiye'nin ardından Tayland, BAE ve Mısır yer aldı

Fakat son senelerde tercih edilmeye başlansa da fiyat-kalite olarak Mısır'ın listeden düşebileceği de raporda belirtiliyor.

Sputnik'in aktardığına göre bunun yanında diğer Asya ülkelerinde de farklı destinasyonların açılmasına karşın Tayland'ın doğal güzelliklerinin, turlarının ve fiyat-performans uygunluğunun Rus turistleri memnun ettiği belirtildi.

Rusya geçen yıl da zirvedeydi

Öte yandan 2023 yılında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasına göre Rusya, yüzde 23,02 artış ve 6 milyon 83 bin 696 ziyaretçiyle birinci olmuştu.

Almanya yüzde 8,73 artış ve 5 milyon 959 bin 843 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,44 artış ve 3 milyon 711 bin 802 ile üçüncü oldu.