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    Rusya, 218 ton mandalinayı Türkiye’ye geri gönderdi

    Rusya, 218 ton mandalinayı Türkiye’ye geri gönderdi

    Türkiye'nin ihraç ettiği mandalinada Akdeniz meyve sineği görülmesi üstüne Ruslar, 218 ton ürünü kabul etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 08:02
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    Rusya, Türkiye'den ithal ettiği tonlarca sebze ve meyveleri geri göndermeye devam ediyor.

    Son olarak geri gönderilen ürün ise mandalina...

    Rusya’nın veterinerlik ve tarım ürünleri denetim servisi Rosselhoznadzor, Türkiye’den deniz yolu ile Krasnodar’a ulaşan 12 parti mandalinanın ülkeye girişine izin verilmediğini ve söz konusu ürünlerin geri gönderildiğini açıkladı.

    AKDENİZ SİNEĞİ

    Mandalinaların geri gönderilme sebebinin, ürünlerde Akdeniz meyve sineği (ceratitis capitata) belirlenmiş olması olduğu kaydedildi.

    Akdeniz meyve sineği görülen ürünlerin Rusya’ya girişi yasak ve yayılımının önünü kesmek için bu ürünler geri gönderiliyor.

    Rosselhoznadzor’un açıklamasında, Akdeniz meyve sineğinin kayısı, elma, erik, vişne ve domates dahil 200’ü aşkın türe zarar verebilecek çok tehlikeli bir tarım zararlısı olduğu kaydediliyor.

    218 TON

    Türkiye’ye bu sebeple geri gönderilen mandalinaların toplam ağırlığının 218 tonu geçtiği belirtiliyor.

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