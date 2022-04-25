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    Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

    Rusya, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.
    • 25.04.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:04
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    Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

    Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrasında Batı ülkelerinin yaptırımlarına yönelik misillemeleri devam ediyor.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

    AA'nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Almanya'daki temsilciliklerinde görevli 40 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatıldı.

    Büyükelçi bakanlığa çağırıldı

    Bu nedenle, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 40 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi.” ifadesine yer verildi.

    Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti #1


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