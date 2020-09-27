Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan'a müzakere çağrısı yaptı

Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan'a müzakere çağrısı yaptı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın köylerine saldırı düzenlemesinin ardından Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan'a müzakere çağrısında bulundu.

Ermeni güçleri, Dağlık Karabağ bölgesindeki gerilimin ardından Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıların ardından şehit veren Azerbaycan, Ermenistan'a karşı saldırıya geçti.

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeni güçlerine karşı Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan’ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığı belirtildi.

RUSYA'DAN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın ardından Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma ve müzakerelere başlama çağrısısında bulundu.

"DURUMU İSTİKRARA KAVUŞTURMAK İÇİN..."

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.