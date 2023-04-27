Rusya Başkonsolosu: Türkiye'nin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya’nın dış politikasını belirleyen stratejik belgeyi basın mensuplarıyla paylaştı. Buravov "Türkiye'nin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok" dedi.

DHA

Türkiye ve Rusya arasındaki stratejik ilişki gelişmeye devam ediyor.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya’nın uluslararası politikasının yol haritası olacak dış politika stratejik belgesini Rusya Konsolosluğu binasında düzenlenen bir toplantıda tanıttıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bizim ikili ilişkilerimiz iyi bir şekilde gelişti"

Buravov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerle ilgili gelen soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

Çok açık olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'yle ilişkilerimiz uzun bir dönem içinde çok iyi bir şekilde gelişmektedir. Tabii ülkelerin ilişkilerinin gelişmesinde çeşitli dönemler olabiliyor. Ama ana prensip olarak bizim ikili ilişkilerimiz iyi bir şekilde gelişti, gelişmeye devam etmektedir. Çeşitli alanlarda, siyasi alanda çok yoğun bir diyaloğumuz var. Ekonomik ilişkilerimiz bizim ikili ilişkilerimizin iyi bir temelini oluşturmaktadır.

"Türkiye'nin tutumunu biliyoruz, buna minnettarız"

İnsani olarak da 90’lı yıllardan başlayarak çok yoğun bir şekilde, iki ülkenin vatandaşları birbirini daha iyi anlama imkanına sahip oldu. Yani buraya da çok vatandaşımız yerleşti, ortak evlilikler oldu, yeni doğan çocuklar çift vatandaş oldu diyebiliriz. Dolayısıyla ki ilişkilerimiz bu son zor dönemde de gelişmeye devam etmektedir. Ve Türkiye'nin tutumunu biliyoruz, buna minnettarız. Rusya’ya karşı yapıcı bir tutum sergileyen yapıcı bir siyaset güden bir ülkeden bahsediyoruz.

"Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmıyoruz"

Başkonsolos Buravov Türkiye’deki genel seçimlerle ilgili gelen sorulara şöyle yanıt verdi: