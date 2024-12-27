Rusya, Belarus'a 10 balistik füze sistemi yerleştirecek

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Leningrad bölgesinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lukaşenko, Rusya’nın Belarus’a kaç adet "Oreşnik" balistik füze sistemi göndereceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Sanırım, şimdilik bir deste var, sonra göreceğiz. Eğer Ruslar isterse biz de daha fazlasını yerleştireceğiz."

Lukaşenko ayrıca, bu 10 füze sisteminin rezervleri de içerdiğini belirtti.

PUTİN'DEN HİPERSONİK SİLAH VE FÜZE AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda Belarus’a taktik nükleer silahların konuşlandırıldığını açıklamıştı. Putin, Ukrayna’da savaş koşullarında test edilen ve nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzelerinin ise Belarus topraklarına 2025 yılının ikinci yarısında yerleştirileceğini ifade etmişti.

Bu açıklamalar, Rusya-Belarus askeri iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini ve bölgedeki askeri kapasitenin artırıldığını gösteriyor.