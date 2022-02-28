Rusya Berdyansk ve Enerhodar kentlerini ele geçirdi

Rus güçlerinin askeri müdahalesi devam ederken Berdyansk ve Enerhodar kentlerininin de ele geçirildiği duyuruldu.

Ukrayna Devlet Özel Haberleşme Servisi'nden gelen son bilgilere göre, Kiev ve Harkov’da yeniden patlama sesleri duyuldu.

Bir diğer yandan, Rusya Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, liman şehri olan Berdyansk ve Enerhodar şehirlerinin ele geçiriliği bildirildi.

"RUS ASKERİNİN GİRİŞİNE ŞAHİT OLDUK"

Berdyansk Vali Vekili Aleksandr Svidlo yaptığı paylaşımda, saatler önce Rus güçlerine ait ağır askeri araçlar ve silahlı askerlerin girmeye başladığına şahit olduklarını belirtti.

KAMU BİNALARI ELE GEÇİRİLDİ

Svidlo, Rus askerlerinin şehirdeki kamu binalarının kontrolünü ele geçirdiğini bildirirken, şehrin ateş hattında olduğunu ve bu gecenin zorlu bir gece olacağını ifade etti.

Vali Vekili Svidlo, vatandaşlarını sığınaklarından çıkmamaları yönünde uyardı.