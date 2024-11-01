Rusya: Bir haftada Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdik

AA & Ensonhaber

Rusya Savunma Bakanlığı, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelere dair bilgi paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, Ukrayna'daki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilerek bu operasyonlarda Ukrayna'nın enerji altyapısı, askeri havaalanları, demiryolu ağı, Ukrayna Genelkurmayı’na bağlı İHA kontrol merkezi, İHA üretim ve depolama tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici üslerinin hedef alındığı ifade edildi.

"UKRAYNA'YA AİT 12 YERLEŞİM ELE GEÇİRİLDİ"

Ayrıca, Rus ordusunun cephe hattındaki pozisyonlarını güçlendirdiği ve bu süreçte Ukrayna'da toplam 12 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada,

Harkiv bölgesinde Kruglyakovka yerleşimi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Aleksandropol, Katerinovka, Selidovo, Gornyak, Tsukurino, Leonidovka, İzmaylovka, Dobrovolye, Novoukrayinka, Şahterskoye ve Yasnaya Polyana kurtarılmıştır.

ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA VE RUS KAYIPLARI

Aynı dönemde 54 Ukraynalı askerin esir alındığına dikkat çeken açıklamada, savaşın başından itibaren Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 35 bin 119 İHA, 585 hava savunma sistemi, 19 bin 12 tank ve zırhlı araç, 1482 çok namlulu roketatar, 17 bin 158 obüs ve havan topu ile 27 bin 898 özel askeri aracın imha edildiği açıklandı.

Bakanlık ayrıca, 6 Ağustos’tan bu yana Kursk yönünde Ukrayna'nın 28 bin 850 askerini, 180 tankını, 101 piyade savaş aracını, 106 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1062 zırhlı aracını kaybettiğini duyurdu.