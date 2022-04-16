Rusya, Boris Johnson'a yaptırım kararı aldı

Aralarında Başbakan Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın da bulunduğu 13 İngiliz üst düzey yöneticiye, Rusya tarafından yaptırım uygulanacak.

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, birçok ülkenin yaptırımına maruz kaldı.

Ekonomik bir yıldırma politikasıyla karşı karşıya kalan Rusya da İngiltere'ye karşı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Rusya tarafından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İngiltere'nin özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine karşı aldığı yaptırım kararları ve "benzeri görülmemiş düşmanca eylemleriyle" bağlantılı olarak, İngiliz hükümetinin önemli kabine üyeleri ve bir dizi siyasetçiye karşı Rusya’ya giriş yasağı içeren yaptırım kararı, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

"Dizginlenemeyen enflasyona yanıt"

Dışişleri'nin açıklamasında, "Bu adım, Londra'nın ülkemizi kontrol altına almak ve milli ekonomimizi boğmaya yönelik koşullar yaratmak için Rusya’nın uluslararası izolasyonunu amaçlayan dizginlenmeyen enformasyon ve siyasi kampanyasına yanıt olarak atıldı.." ifadeleri kullanıldı.

Rus karşıtı yaptırım uygulamaya zorladıkları iddiası

İngiltere’nin ölümcül silahlar göndererek ve NATO'da benzer çabaları koordine ederek Ukrayna’daki durumu kasten kötüleştirdiği ifade edilen açıklamada, Londra’nın kışkırtmalarının sadece Batılı müttefiklerini değil, diğer ülkeleri de büyük ölçekli Rus karşıtı yaptırımlar uygulamaya zorladığına dikkat çekildi.

Rusya'nın yaptırım uyguladığı isimler

Açıklamada yaptırım uygulananların isimleri de şu şekilde sıralandı:

“İngiltere Başbakanı Boris Johnson,

Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab,

Dışişleri Bakanı Liz Truss,

Savunma Bakanı Ben Wallace,

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps,

İçişleri Bakanı Priti Patel,

Maliye Bakanı Rishi Sunak,

İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng,

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Vanessa Dorries,

Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey,

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Ferguson Sturgeon,

İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman

İngiltere eski Başbakanı Theresa May.”