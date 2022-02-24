Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna’daki kritik bölgelere saldırmaya devam ediyor.

Askeri noktaları vuran Rusya, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni de hedef aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgalci güçleri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor. Askerlerimiz 86 yılındaki trajedinin yeniden yaşanmaması için can veriyor. Bu tüm Avrupa için savaş ilanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

RUS ORDUSU ÇERNOBİL'E GİRDİ

Açıklamanın üzerinden kısa süre geçmesinin ardından Rusya'nın bölgede hakimiyeti ele aldığı bildirildi.

Ukrayna yönetimi, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini açıkladı.

Rusya, Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirdi VİDEO