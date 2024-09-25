Rusya Devlet Başkanı Putin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

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AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Rusya'ya gitti.

Burada Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap eden Kurtulmuş, daha sonra Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmede, Rusya’ya TBMM Başkanı olarak ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Moskova’da, Türkiye-Rusya ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağına inandığı verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, son dönemde karşılıklı saygıya dayanan işbirliklerinin giderek gelişmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.

Çeşitli alanlardaki işbirliklerinin olumlu seyretmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların çözümü için barış, güvenlik, istikrar ve kalkınmayı önemsediklerini bildirdi.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü..

"SAYIN PUTİN'E NAZİK KABULÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kurtulmuş, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)