Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya’da tatilde

Eylül ayının başında Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla tatil için Sibirya’ya giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir çadırda geceledi, arazi aracı kullandı. Kremlin, tatilden kareler yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla Sibirya'da birkaç gün süren bir tatil yaptı.

Nehirde balık tutan ve Şoygu'yla dağlarda yürüyüş yaparak vakit geçiren Putin, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bir çadırda geceledi.

Tatilin fotoğrafları ise Kremlin tarafından yayınlandı.

“KIZIL GEYİKLER DEVASAYDI”

Kremlin'in paylaştığı karelerde Putin'in nehirde balık tuttuğu görülürken, ikilinin sohbet ettiği anlara da yer verildi.

Rus lider bu sohbet anında kızıl geyiklerden nasıl etkilendiğini anlattı.

Putin, “Kızıl geyikler devasaydı. Böylesini hiç görmemiştim. Az kalsın bize çarpıyorlardı. O kadar hızlılardı ki. Olimpiyat Oyunları'na katılsalardı, kimse onlarla eşit olamazdı” dedi.

Bu arada Putin'in bir arazi aracı kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu belirtildi.

DOĞAYA TUTKUN

Doğa tutkusuyla bilinen Putin, nadir olarak yaptığı tatili için sıklıkla Sibirya'yı tercih ediyor.

Rus lidere genelde Şoygu eşlik ediyor.

SON TATİLİ MART AYINDAYDI

7 Eylül'de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Şoygu'yla tatil yaptığını açıklamıştı.

Putin ve Şoygu, son olarak mart sonunda Tuva Cumhuriyeti'nde birlikte tatil yapmıştı.