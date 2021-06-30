Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Antalyalı turizmcileri sevindiren haber

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da yaptığı açıklamasında Rusların Antalya'yı cazip gördüğünü, bu turizmin devamı için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Antalya'daki tesislerin turizme hazır olduğunu yerinde gören Rus Bakan Lavrov, "Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi." dedi.

"TURİZMİN DEVAMI VE GELİŞİMİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

"Turizmin devamı ve gelişimi için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanan Lavrov, Antalyalı turizmcileri sevindiren açıklamasına şu şekilde devam etti:

"RUSLAR, ANTALYA'YI CAZİP BİR DESTİNASYON OLARAK GÖRÜYOR"

"Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"MOSKOVA, TÜRKİYE'YE MİNNETTAR"

Moskova, Rus turistlerin sağlıklarının korunması için tüm önlemleri almaya hazır olduğu için Türkiye’ye minnettar."