Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Diyalog için hep hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Diyalog için hep hazırız

Diyalog için hep hazır olduklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz" dedi.

Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahalelerle savaşı başlatan Rusya, diyalog mesajı verdi.

Rusya tarafından Ukrayna'ya başlatılan askeri harekatın ardından ilk kez konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diyaloga hazır olduklarını söyledi.

ABD ve NATO'ya da gerilime ilişkin bilgi verdiklerini açıklayan Lavrov, alınan tedbir ve kararların Rusya halkının güvenliği için olduğuna dikkat çekti.

"HALEN ULUSLARARASI HUKUKA DÖNME ŞANSIMIZIN OLDUĞUNU UMUYORUZ"

Lavrov'un açıklamalarında, "Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz. Ukrayna konusunda aldığımız tedbir ve kararların amacı Rusya halkının güvenliğini sağlamak." ifadeleri yer aldı.

KREMLİN'İN AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmtriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlenmesinin ardından ilk kez konuştu.

Peskov, "Rusya gibi bir ülkeyi demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Sürecin gidişatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "belirli şartlar" içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini belirterek, "Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa." dedi.