Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rusya yaptırımlara alışkın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin konuştu. Lavrov, "Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın" dedi.

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Rusya ile Ukrayna sınırındaki gerginlik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamayla daha da arttı.

ABD'nin ve Batı'nın işgal durumunda yaptırım uygulayacağını söylediği Rusya, ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı.

Birçok ülke Putin'in bu kararını onaylamazken, yaptırım uygulanmasına yönelik açıklamalar da art arda geldi.

ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırım tehditlerine karşı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"RUSYA YAPTIRIMLARA ALIŞKIN"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada tepki beklediklerini ve yaptırıma alışkın olduklarını söyledi.

"10 YILDIR TÜM SORUNLARDA MOSKOVA SUÇLANIYOR"

Lavrov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var. Batılı meslektaşlarım tarafından son 10 yılda tüm sorunlarda Moskova suçlanıyor ve yaptırımlar uygulanıyor. Buna alıştık." dedi.