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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türkiye Suriye’deki gibi şeffaf olmalı

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türkiye Suriye’deki gibi şeffaf olmalı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin Karabağ’daki adımlarının Suriye’deki gibi şeffaf olması gerektiğini söyledi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 11:50
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    Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ mücadelesi sürerken, işgalini sürdüren Ermeni ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Onlarca sivili katleden Ermeni ordusuna anında karşılık veren Azerbaycan tarafı ise hedefleri birer birer imha ediyor.

    TÜRKİYE, AZERBAYCAN’IN YANINDA

    Çatışmalar devam ederken, işgalin başladığı ilk günden bu yana Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında yer aldığını ve mücadelenin sonuna kadar da desteğini sürdüreceğini her platformda dile getirdi.

    Türkiye’nin bu tavrı, başta Fransa olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti. Onlardan biri de Azerbaycan ve Ermenistan ile masaya oturup ateşkes ilan edilmesini sağlayan Rusya oldu.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türkiye Suriye’deki gibi şeffaf olmalı #1

    LAVROV’DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan, bugün Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Lavrov, Türkiye’nin Karabağ’daki adımlarının Suriye’deki gibi şeffaf olması gerektiğini söyledi.

    Karabağ sorununda askeri çözümün kabul edilemez olduğunu savunan Lavrov, “Karabağ konusunda Türkiye'nin tutumuna katılmıyoruz. Rusya hiçbir zaman ‘Türkiye, Moskova’nın stratejik ortağıdır’ demedi, Türkiye bizim partnerimiz. Moskova, Türkiye’nin Karabağ’daki pozisyonuyla hemfikir değil. Bence Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan’a kalmış.” dedi.

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