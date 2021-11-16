Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan AB'ye 'çifte standart' suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinde Avrupa Birliği'ni (AB) çifte standart uygulamakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki Dışişleri Bakanlığında binasında Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı ağırladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Lavrov, 2019'da Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Konferansı'nın verimli geçtiğini hatırlattı.

Mahamat ile son olarak Paris'te gerçekleştirilen Libya konferansında görüştüklerini ifade eden Lavrov, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki etkileşimi de Birleşmiş Milletler'de (BM) arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

BRÜKSEL ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

Avrupa ülkeleri ile Belarus'u karşı karşıya getiren Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerle ilgili Avrupa Birliği ülkelerinin çifte standart uyguladığını söyleyen Lavrov, "Polonya o kadar öfkeli ve Brüksel'deki liderlik o kadar açık bir şekilde çifte standart uyguluyor ki bunu, kendilerini zor duruma soktuklarını oldukça iyi anlayabiliyor" dedi.

"GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Sınırdaki tansiyonun artmasında Polonya tarafını suçlayan Lavrov, "Polonya'nın göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanması kabul edilemez. Bence Belarus devletine karşı suçlamalar, kullanılan göz yaşartıcı gazlar, göçmenlerin kafalarına, başının üstüne sıkılan kurşunlar ve tazyikli sular gibi eylemleri gizleme arzusuyla yapılıyor" diye konuştu.

"BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Moskova'nın, göçmen sorununun çözümüne yönelik çabalarına değinen Lavrov, "Bildiğiniz gibi bu sorunun çözümü için her şeyi yapıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya ve Fransa liderleri dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri ile görüştü. Ancak buradaki temel nokta Avrupa Birliği temsilcileri ile Belarus liderliği arasında temas kurulmasıdır" diyerek sorunun çözümü için Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu işaret etti.