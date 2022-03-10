Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan ‘nükleer savaş’ açıklaması

Antalya’daki kritik zirveden ateşkes konusunda karar çıkmazken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş çıkacağına inanmadığını söyleyerek “Dengeli diplomatik çözümler için hazırız” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının 15'inci gününde Antalya, kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştirildi.

SAVAŞIN BAŞLADIĞI İLK GÜNDEN BU YANA İLK TEMAS

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kurmuş oldu.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ikiliden, peş peşe dünyanın gündemine düşen açıklamalar geldi.

NÜKLEER SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok.” derken, merak edilen “nükleer savaş” tehdidine de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov değindi.

Nükleer savaş çıkacağına inanmadığını aktaran Lavrov, “Dengeli diplomatik çözümler için hazırız.” dedi.

Sergey Lavrov’dan ‘nükleer savaş’ açıklaması VİDEO