Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

İHA

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye resmi ziyaret...

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 24 Şubat tarihinde görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.

HANGİ KONULAR MASADA

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili iş birliği konuları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Ukrayna'daki savaşın diplomatik çabalar vasıtasıyla adil, kalıcı bir barışla sona erdirilmesine dair görüş alışverişinde bulunulacak ve ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen son temaslar ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkılar ele alınacak.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MESELELER DE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca Fidan, 2022 Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altı çizilecek.

Görüşmelerde, Suriye ve Orta Doğu dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin de kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştireceği görüşmelerde; Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulaması, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunun altını çizmesi, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden saldırgan yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi, Suriye'de istikrarın tesisi için yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının gerekliliğine dikkat çekmesi bekleniyor.

ORTA DOĞU'DA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEMELİNDE BARIŞ VURGUSU

Ayrıca Fidan'ın görüşmede; Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların artırılması gerektiğini belirtmesi, Filistinlilerin anayurtlarından zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetmesi, Orta Doğu'da barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğini vurgulaması öngörülüyor.