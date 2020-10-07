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- Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kapalı Maraş sahillerinin açılmasından endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kapalı Maraş sahillerinin açılmasından endişe duyuyoruz
Rusya'dan, Maraş sahilinin yeniden açılması kararına ilişkin açıklama geldi.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 14:12
- Güncelleme : 07.10.2020 - 14:12
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
İki isim, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek, Kapalı Maraş'ın durumunu değerlendirdi.
PERŞEMBE GÜNÜ AÇILACAK
Tatar, konuşmasında "Perşembe günü sabah saatlerinde halkımız Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak." dedi.
Kapalı Maraş müjdesi, Rusya'yı endişeye sevk etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
"ENDİŞELİYİZ"
Açıklamada, "Kapalı Maraş'ı açma planları endişe verici." denildi. Kararın "kabul edilemez" olduğu savunuldu.