Dolar
7.8755
0.9964%
Euro
9.2718
1.3078%
Altın
1886.17
0.4259%
Borsa
1150.96
-0.2383%
G. Altın
477.614
1.4443%
Bitcoin
83632.88
1.2016%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kapalı Maraş sahillerinin açılmasından endişe duyuyoruz

    Rusya'dan, Maraş sahilinin yeniden açılması kararına ilişkin açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 14:12
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 14:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kapalı Maraş sahillerinin açılmasından endişe duyuyoruz

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

    İki isim, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek, Kapalı Maraş'ın durumunu değerlendirdi.

    PERŞEMBE GÜNÜ AÇILACAK

    Tatar, konuşmasında "Perşembe günü sabah saatlerinde halkımız Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak." dedi.

    Kapalı Maraş müjdesi, Rusya'yı endişeye sevk etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    "ENDİŞELİYİZ"

    Açıklamada, "Kapalı Maraş'ı açma planları endişe verici." denildi. Kararın "kabul edilemez" olduğu savunuldu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kapalı Maraş sahillerinin açılmasından endişe duyuyoruz #1

    Kapalı Maraş perşembe günü açılıyor ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir