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- Rusya Dışişleri'nden Kazakistan olaylarına ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri'nden Kazakistan olaylarına ilişkin açıklama
Kazakistan'da yaşanan olaylara yönelik açıklama yapan Rusya Dışişleri, devleti zayıflatmak için dışarıdan önayak olunan bir girişim olduğu söyledi.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 14:17
- Güncelleme : 06.01.2022 - 14:36
Kazakistan'da, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla başlayan protestoların ardından hükümetin istifa etmesiyle olaylar durulmadı.
Sokakların karıştığı Kazakistan'daki olayların ardından Türkiye, ülkenin yanında olduğuna dair açıklamalar yaptı.
Konuya ilişkin bir açıklama da Rusya'dan geldi.
DIŞARIDAN MÜDAHALE OLARAK YORUMLANDI
Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, meydana gelen olayların devleti zayıflatmak için dışarıdan müdahalelerle gerçekleştiği belirtildi.
Dışarıdan önayak olunan bir girişim olduğu belirtilen protestolar, Rusya tarafından yakından takip ediliyor.