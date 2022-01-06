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Rusya Dışişleri'nden Kazakistan olaylarına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri'nden Kazakistan olaylarına ilişkin açıklama

Kazakistan'da yaşanan olaylara yönelik açıklama yapan Rusya Dışişleri, devleti zayıflatmak için dışarıdan önayak olunan bir girişim olduğu söyledi.