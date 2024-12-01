Rusya: Donetsk'teki 2 yerleşim birimini ele geçirdik

AA

Ukrayna-Rusya savaşında şiddet artıyor.

Özellikle Donetsk bölgesindeki çatışmalarda iki taraf da birbirine karşı taarruz girişimlerinde bulunuyor.

Bu kapsamda Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

"2 YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİK"

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilerek, "Güney ve Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İlyinka ve Petrovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 136 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve depolama atölyelerine yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bini aşkın İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 577 tank ve zırhlı araç, 1497 çok namlulu roketatar, 18 bin 807 obüs ve havan topu ile 28 bin 905 özel askeri aracın imha edildiği bilgisi verildi.