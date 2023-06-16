Rusya Enerji Bakanı: Türkiye’de kurulacak gaz merkezi projesinin hızlanmasını bekliyoruz Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Rus gazı için Türkiye’de dağıtım merkezi kurulması projesine dair, "Enerji Bakanlığı’nın beklentisi, Türkiye’de gaz merkezi kurma planının uygulanma aşamasının hızlanması yönünde" dedi.

İHA

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi ile ilgili yerel medyaya önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şulginov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına dair sunduğu projenin üzerinde Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi nedeniyle çok durulamadığını belirtti.

Şulginov, "Deprem nedeniyle bir trajedi yaşandı. Bu konuyu konuşmanın zamanı değildi. Şimdi bu konuyu ele alışımız yeni bir seviyeye çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de kurulacak gaz merkezi projesinin hızlanmasını bekliyoruz"

Şulginov, "Enerji Bakanlığı’nın beklentisi, Türkiye’de gaz merkezi kurma planının uygulanma aşamasının hızlanması yönünde." şeklinde konuştu.

"Avrupa ve ABD dışında çok az ülke Rusya'dan gelen yüksek kaliteli petrolü reddediyor"

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ve petrolüne uygulanan ambargo ve kısıtlamaları aşmak için çeşitli yöntemler denediklerini de ifade eden Şulginov şöyle konuştu:

Bu arz için çeşitli yöntemler geliştirdik ve bunu başardık. Avrupa ve ABD dışında çok az ülke Rusya'dan gelen yüksek kaliteli petrolü reddediyor. Gaz tedarikini Asya-Pasifik'ten Türkiye'ye kadar ulaştırdık. Bazı petrol ürünlerinin alımını önemli ölçüde artırdı.

Şulginov, yaptırımların artması nedeniyle pazarı çeşitlendirmenin kolay olmadığını kaydetti.