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    Rusya Eurovision'ndan çıkarıldı

    Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl katılımının yasaklandığı açıklandı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 20:57
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    Rusya Eurovision'ndan çıkarıldı

    Rusya'ya yönelik Ukrayna saldırısı nedeniyle başlatılan yaptırımlar devam ediyor.

    Bu kapsamda Rusya'nın, Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl katılımının yasaklandığı açıklandı.

    "YARIŞMANIN İTİBARINI ZEDELEYEBİLİR"

    Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) yapılan yazılı açıklamada, bu kararın EBU yönetim kurulunca Ukrayna'daki kriz nedeniyle alındığı belirtilerek, "Rusya'nın bu yılki yarışmaya dahil edilmesi, yarışmanın itibarını zedeleyebilir." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, "EBU, kamu hizmeti değerlerini koruma ilkesine bağlılığını sürdüren siyaset dışı bir kurumdur." değerlendirmesi yapıldı.

    AVRUPA ÜLKELERİNDEN ÇAĞRILAR YAPILMIŞTI

    İzlanda, Finlandiya, Norveç ve Hollanda, Rusya'nın Eurovision'dan çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

    Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Eurovision'a katılması durumunda yarışmaya temsilci göndermeyeceklerini açıklamıştı.

    Dünyanın en büyük televizyon etkinliklerinden Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl, İtalya’nın Turin kentindeki PalaOlimpico stadyumunda 14 Mayıs’ta düzenlenecek.

    Rusya Eurovision ndan çıkarıldı #1


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