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    Türkiye-Rusya Genelkurmay Başkanları Libya'yı görüştü

    Genelkurmay Başkanı Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 08.07.2020 - 14:48
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    Türkiye-Rusya Genelkurmay Başkanları Libya'yı görüştü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alındı.

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