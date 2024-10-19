İHA

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleşen bu takasla ilgili bir açıklama yaptı. 18 Ekim'de gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, 95 Rus askeri Ukrayna'nın kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Bunun karşılığında, 95 savaş esiri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Açıklamada, takas edilen Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı ve aileleriyle iletişim kurma imkanı tanındığı vurgulandı. Ayrıca, serbest bırakılan tüm askerlerin, tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürüleceği belirtildi.

ZELENSKİY: "TÜM SAVAŞÇILARIMIZI GERİ GETİRMEK İSTİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,

95 Ukraynalı asker evlerine döndü. Bu kahramanlar, Mariupol ve Azovstal’ı, Donetsk, Luhansk, Harkov, Kiev, Çernihiv ve Herson bölgelerini savunan savaşçılarımız. Ukrayna, halkını Rus esaretinden kurtardıkça, tüm Rus esirlerinin özgürlüğüne kavuşacağı güne bir adım daha yaklaşıyoruz. Rusya’nın elindeki tüm savaşçılarımızı geri getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz

şeklinde ifadeler kullandı.

58. ESİR TAKASI

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, savaşın başlangıcından bu yana toplam 58. esir takasının gerçekleştirildiğini ve Rus esaretinden kurtarılan kişi sayısının 3 bin 767'ye ulaştığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, BAE'nin esir takasında dokuzuncu kez arabuluculuk yaptığı belirtildi. Bu takas, "BAE ile her iki ülke arasındaki işbirlikçi ve dostane ilişkilerin bir yansıması" olarak değerlendirildi.

Diğer yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir takası, her iki taraftan toplam 103 kişinin serbest bırakıldığı Eylül ayı ortasında gerçekleşmişti.