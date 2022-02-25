Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş büyük yıkıma neden olmaya başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş büyük yıkıma neden olmaya başladı

Rusya tarafından atılan ve havada imha edilen bir roket, konutların üzerine düştü. Büyük hasara neden olan saldırı sonrası ortaya vahim görüntüler çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri müdahale sürüyor…

Onlarca can kaybının yaşandığı savaşın izleri ise ürkütücü…

SURİYE’Yİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Dün gece başkent Kiev’de bazı konutlara roket düştü, ağır hasarlar meydana geldi.

Biri ağır 3 sivilin yaralandığı saldırı sonrası ortaya Suriye’yi andıran görüntüler çıktı.

HAVADA İMHA EDİLDİ, KONUTA DÜŞTÜ

Havada imha edilen roketin düştüğü konutta yangın çıkarken, itfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

“PUTİN'İ DURDURUN”

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı. Başkentimiz en son 1941'de Nazilerin böyle bir saldırısına maruz kalmıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi, bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin, bağlarınız kesin. Rusya'yı her yerden dışlayın.” ifadelerini kullandı.

“DÜŞMAN TARAFINDAN ROKET SALDIRISI”

Bu arada Öte yandan Ukrayna’nın Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları basın servisinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 4.25'te Zaporojya bölgesindeki sınır muhafızları birliğine “düşman tarafından roket saldırısı” yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında sınır muhafızları arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.