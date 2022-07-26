Rusya: İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi faaliyete geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmak üzere, Rus askeri heyetin İstanbul’a gittiğini bildirdi.

Bir yandan koronavirüs diğer yandan da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

Özellikle 24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'daki tahılların ne olacağı sorusunu akıllara getirdi.

Savaş gıda krizini tetiklerken iki ülkenin uzlaşması için devreye Türkiye girdi.

İmzalar atıldı

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan görüşmeler meyvesini verdi ve imzalar atıldı.

'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imza töreni Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilirken Guterres, anlaşmanın Türkiye'nin çabalarıyla olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayrıca anlaşma, tüm dünya basınında büyük yankı uyandırdı.





Rusya'dan açıklama geldi

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı,Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" hükümlerine uygun olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Tuğamiral Eduard Luyik başkanlığında bir uzman heyetin bugün İstanbul’da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.







