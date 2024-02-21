Rusya, KAAN savaş uçağına ortaklık için göz kırptı: İş birliği geliştirmek istiyoruz İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye ile savaş uçağı projesinde askeri ve teknik iş birliği geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'a ilgi her geçen gün artıyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den KAAN almak istediklerini söylemişti.

Bodnar, uçak hakkında, "F35 ile F22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inanıyorum." demişti.

Rusya'dan KAAN mesajı

Rusya da KAAN projesinde ortaklık yapmakla ilgilendiğini duyurdu. Açıklamayı, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov yaptı.

Burarov, gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye ile söz konusu uçakla ilgili askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istediklerini anlattı.

"Askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istiyoruz"

İlerleme kaydedilebilmesi için ilgili şirketlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Burarov, şöyle dedi:

Bu konuda (KAAN) biz de askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur.



Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere, resmi kurumlarımız ve şirketlerimiz arasında çeşitli seviyelerde çalışmalar da yapıldı.

"Şirketlerimiz birlikte çalışmaya hazır"

Aydınlık'ın aktardığına göre Rus Başkonsolos, şöyle devam etti:

Bizim ilgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Tabii somut işlerin ilgili şirketler arasında görüşülmesi gerekiyor.

KAAN'ın özellikleri

Kanat açıklığı: 14 metre

Uzunluk: 21 metre



Yükseklik: 6 metre



Azami hız: 1,8 Mach



Servis tavanı: 55.000 ft



Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g



Yüksek durumsal farkındalık



Optimize edilmiş pilot iş yükü



Muharebe hasar tespiti



Türkiye 5 ülke arasında yer alacak

KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

İnsansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Artırılmış muharebe gücü

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

Kritik test merkezleri

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor.

Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.